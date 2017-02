cinema

O Play - Festival de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa está de regresso de 11 a 19 de fevereiro. O Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior vão ser palcos da melhor seleção de curtas e longas metragens.

Nesta quarta edição, o PLAY abre com a longa-metragem Louis e Luca – A Grande Corrida do Queijo, às 17h, no Cinema São Jorge. Trata-se de uma história aliciante onde duas cidades têm como tradição competir numa corrida do queijo para resolver uma disputa.

O Play partilha uma mensagem ambiental com a longa-metragem Irmãos do Vento, de Geraldo Olivares, um filme de ficção com características documentais que será exibido dia 11, às 14h30 e dia 18, às 15h. Conheça a história de uma amizade entre Lukas e uma ave da qual cuida em segredo.

Entre os filmes exibidos destaque ainda para «Sherlock Holmes Jr.» de Buster Keaton (1924), que será inteiramente musicado ao vivo por Noiserv (David Santos). O cine-concerto realiza-se no Cinema São Jorge, no dia 18, às 17h.

Uma estreia no festival PLAY é a Festa do Pijama, que decorre às 10h (dia 11 e 18 de fevereiro no Cinema São Jorge), e convida toda a família a comer panquecas, enquanto assiste de pijama a curtas metragens de 15 minutos.

O programa do Play inclui ainda ateliers e workshops dedicados a cada categoria de idades, onde as crianças poderão aprender conceitos sobre o processo de criação cinematográfica.

Este ano, pela primeira vez, o festival tem um Prémio monetário de mil euros para a melhor curta da seleção PLAY, eleita pelo júri oficial, composto pelo ator Albano Jerónimo, pelo cineasta Fernando Vendrell e pela jornalista Ana Fonseca Lopes.

À semelhança das edições anteriores, o PLAY mantém as sessões gratuitas para bebés até aos 2 anos.

Depois de uma 3ª edição que contou com 10.000 espectadores, o PLAY está de regresso numa coprodução com o Cinema São Jorge/EGEAC e o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Durante a semana, de 13 a 17 de fevereiro, as sessões são dedicadas ao público escolar, e os fins-de-semana totalmente dedicados às famílias.

PROGRAMA

SESSÕES P/ BEBÉS

● Sessão#1

11 Fev - 9h30 / 18 Fev - 17h45 / 19 Fev 9h45 - 18h15

● Sessão#2

11 Fev - 9h45 / 18 Fev - 18h / 19 Fev - 17h45

● Sessão#3

11 Fev - 17h / 12 Fev - 18h / 18 Fev - 18h15 / 19 Fev - 9h30

● Sessão#4

11 Fev - 17h15 / 12 Fev- 17h45 / 18 Fev- 9h30 -18h30

● Sessão#5

11 Fev - 17h30 / 12 Fev - 9h30 / 18 Fev- 9h45

● Sessão#6

11 Fev - 17h45 / 12 Fev - 9h45 / 19 Fev - 18h

SESSÕES 3-5 ANOS

● Sessão# 1 Tempo em Família

11 Fev - 11h15 / 12 Fev - 17h30 / 19 Fev - 16h30

● Sessão#2 Eu Consigo

11 Fev - 16h30 / 18 Fev - 11h15

● Sessão#3 Sem Pés nem Cabeça

11 Fev - 17h30 / 18 Fev - 14h30

● Sessão#4 Ser Diferente

12 Fev - 11h15 / 18 Fev - 17h45

● Sessão#5 Coisas de Amigos

12 Fev - 15h / 19 Fev - 11h15

● Sessão#6 Pequeno Grande

12 Fev - 16h15

SESSÃO 6-9 ANOS

● Sessão# Amigos Improváveis

11 Fev -15h30 / 18 Fev - 11h15

● Sessão# Partilhar

12 Fev -11h15 / 19 Fev - 15h

● Sessão# Mudar

12 Fev - 15H / 19 Fev - 11h15

SESSÃO 10-13 ANOS

● Sessão Pelo Mundo Fora

12 Fev - 16:30h

● Irmãos do Vento (Brothers of the Wind)

11 Fev - 14:30 / 20 Fev - 15:00

● Louis & Lucas: A Corrida do Queijo (Lois & Lucas’ Cheese Race)

11 Fev - 17h

● Sr Sapo (Mr Frog)

19 Fev - 14h30

Cine-concerto | Cinema São Jorge | sala 1

● Noiserv + Sherlock Holmes Jr.

18 Fev - 17h