Os Scorpions são a mais recente confirmação do Meo Marés Vivas. No dia 15 de julho a banda alemã regressa a Vila Nova de Gaia 8 anos depois.

Tendo assinalado cinco décadas de carreira no ano passado, prometem oferecer ao público do Meo Marés Vivas um conceito cheio de energia, onde os clássicos serão revisitados. O seu último álbum "Return to Forever", o 18.ºda banda foi editado em fevereiro de 2015.

Os Scorpions - Klaus Meine, Rudolf Schenker e Matthias Jabs - os três jovens de Hannover tornaram-se ao longo da sua carreira uma das mais bem-sucedidas bandas de rock.

Uns sem número de bandas, incluindo os The Smashing Pumpkins, os Green Day, Korn, System Of a Down, realizaram covers dos Scorpions ao longo das últimas décadas. Só a "Rock You Like a Hurricane" contabilizou 150 interpretações diferentes.

Devem ainda ser mencionados os mais de 100 milhões de discos vendidos até à data. Isto faz com que sejam a banda rock de maior sucesso de toda a Europa. Os inúmeros prémios de ouro, prata ou platina são apenas um lado da história de Scorpions. O outro é o lado de viajar.

Nenhuma outra banda rock deste calibre, depois de tantos anos sobe ao palco como os nativos de Hannover. Já estiveram no Rio de Janeiro, Tóquio, Moscovo, Washington, Dubai, Paris e Berlim. E no dia 15 de julho sobem ao palco do Meo Marés Vivas para uma noite memorável e única.

Bilhete Diário: €35; Passe Geral: €60; Passe Geral VIP: €150