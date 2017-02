Actualidade

A organização sem fins lucrativos ColorADD Social vai alargar a Moçambique a sua missão de promover e potenciar a integração de daltónicos, realizando este mês ações de sensibilização junto de 200 crianças de Chokwè, província de Gaza.

Depois de ter já realizado 15 mil rastreios de daltonismo em território nacional, numa missão de promover e potenciar a integração social de daltónicos que envolveu "mais de 30 mil crianças, professores, pais e encarregados de educação", surge agora "a vontade de ir mais longe, até Moçambique", disse hoje à Lusa Miguel Neiva, responsável pela ColorADD Social.

"Num mundo com tantas desigualdades queremos proporcionar a todas as crianças as mesmas condições de partida para que, à chegada, possam um dia vir a ser aquilo com que sempre sonharam", acrescentou.