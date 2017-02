Actualidade

O homem acusado do homicídio do ex-deputado do CDS-PP/Madeira Carlos Morgado foi hoje condenado a 22 anos de prisão, enquanto à companheira do arguido foi aplicada uma pena de seis anos, apenas por roubo e profanação de cadáver.

O arguido, um eletricista de 34 anos, e a companheira (25 anos) foram julgados pelo tribunal da Comarca da Madeira pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por especial perversidade, roubo e profanação de cadáver do ex-deputado centrista madeirense.

Apenas o homem foi condenado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada e consumada, tendo o tribunal considerado que não ficou provada a participação da arguida na morte do ex-deputado, absolvendo-a com base no princípio de 'in dubio pro reo' (na dúvida, a favor do réu).