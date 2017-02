CGD

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o ministro das Finanças, Mário Centeno, de ter mentido sobre o processo de demissão do anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), António Domingues.

Luís Montenegro trouxe ao debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento uma troca de correspondência entre o anterior presidente da CGD e o ministro das Finanças hoje divulgada pelo jornal online ECO, segundo a qual António Domingues teria acordado com Mário Centeno a dispensa de apresentar a sua declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional.

Luís Montenegro recordou que, em anterior debate quinzenal, António Costa tinha respondido ao líder do PSD, Pedro Passos Coelho, não ter explicação para a demissão de António Domingues e até a considerar estranha.