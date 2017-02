Actualidade

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, espera equilibrar a balança agroalimentar em valor até 2021, ou seja, "anular o défice atual" de cerca de 2.700 milhões de euros.

"Um dos grandes objetivos do Governo é equilibrar a balança agroalimentar em valor até 2021, isto é, anular o défice atual que ronda os 2.700 milhões de euros", disse o ministro à Lusa, durante a visita à Fruit Logistica 2017, a maior feira de frutas e legumes do mundo, que arrancou hoje em Berlim e conta com 42 expositores de empresas portuguesas.

E acrescentou: "Em 2016, conseguimos reduzir este défice em 700 milhões de euros".