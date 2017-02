Desporto

O treinador do Arouca, Lito Vidigal, acredita que os arouquenses vão tentar explorar as fragilidades do Benfica na sexta-feira, no jogo de abertura da 21.ª jornada da I Liga de futebol, no estádio da Luz.

Na antevisão ao jogo de sexta-feira, Lito Vidigal disse acreditar, que, embora seja difícil, a sua equipa pode vencer em casa dos 'encarnados'.

"Todos os jogos são difíceis, estes jogos muito mais. Vamos jogar contra um clube que é mais forte. Podemos vencer? Claro que podemos vencer. Podemos vencer qualquer jogo. Depende de muitos fatores, mas é muito mais difícil ganhar a equipas fortes e a um adversário com a dimensão do Benfica", afirmou o treinador arouquense.