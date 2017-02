CGD

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o ministro das Finanças, Mário Centeno, "não mentiu" sobre o processo de demissão de António Domingues da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e disse que não há "qualquer prova" em contrário.

"O senhor ministro das Finanças não mentiu. Eu não tiro conclusões sobre a posição do ministro com base em compromissos que terceiros alegam que ele tem, sem que haja qualquer prova de que ele tenha assumido, relativamente a quem quer que seja, esse compromisso", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro intervinha no debate quinzenal no parlamento, depois de o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, ter acusado Mário Centeno de ter mentido sobre a existência de um compromisso com António Domingues para que os gestores da CDG fossem dispensados de apresentar as declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional.