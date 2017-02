Actualidade

Menos de 300 empresas iniciaram processos de insolvência em janeiro deste ano, uma diminuição de 16% face ao mesmo período do ano passado, segundo divulgou hoje a Informa D&B no barómetro mensal.

Segundo o barómetro, foram criadas 4.298 empresas e outras organizações em janeiro, mais 2,1% do que no mesmo mês de 2016.

No primeiro mês deste ano, foram 1.280 as empresas que fecharam, menos 4,8% do que em janeiro do ano passado, "mantendo a tendência dos últimos meses de 2016".