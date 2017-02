Actualidade

O ministro da agricultura, Luís Capoulas Santos, disse hoje que foi desbloqueada a abertura do mercado de exportação de suínos para a China, salvaguardando apenas faltarem algumas questões administrativas.

"O facto de termos conseguido desbloquear a abertura do mercado para a China é um marco muito importante", disse o ministro Capoulas Santos à Lusa, durante a visita à Fruit Logistica 2017, a maior feira de frutas e legumes do mundo, que arrancou hoje em Berlim e conta com 42 expositores de empresas portuguesas.

O ministro reforçou depois aos jornalistas: "Acabámos de abrir para a carne de porco, num processo que foi muito difícil, por diversas circunstâncias, temos agora três produtos da fruticultura que estão na nossa linha de prioridades, mas queremos resolver um problema de cada vez. O porco está resolvido, vamos agora pegar noutros produtos de acordo com aquilo que são as nossas prioridades".