Actualidade

O secretário-geral comunista considerou hoje "a barulheira das bancadas da direita" como sinal de que aqueles deputados estão "desolados, derrotados, vingativos" e elogiou o combate à precariedade por parte do Governo socialista, desafiando-o a "continuar o caminho".

No debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro, Jerónimo de Sousa questionou ainda António Costa sobre atrasos na atualização do abono de família, a situação das pessoas com deficiência, as reformas para as longas carreiras contributivas e a desregulação da banca.

"É necessário prosseguir o trabalho e assegurar que os objetivos são atingidos. Da nossa parte, valorizamos o passo dado. Queremos reafirmar o nosso empenho para que nenhum trabalhador fique de fora, seja na administração central, local ou no setor público empresarial. Deu-se um passo adiante, falta fazer o caminho, é preciso continuar", afirmou o líder do PCP, defendendo que "as funções permanentes" correspondam a "um contrato efetivo e um vínculo adequado ao Estado".