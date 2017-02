OPA/BPI

A gestora da bolsa vai anunciar ainda hoje se mantém o BPI no PSI20, principal índice bolsista lisboeta, após ser conhecido que o CaixaBank passou a controlar 85% do capital do banco na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA).

A informação foi prestada pela presidente da Euronext Lisboa, Maria João Carioca, que disse, em conferência de imprensa a propósito da sessão especial de divulgação de resultados da OPA, que a "decisão ainda não está tomada" mas que deverá ser conhecida ainda hoje.

"A constituição do PSI20 vai ser avaliada no seguimento desta operação", afirmou Maria João Carioca, que está de saída da bolsa para a Caixa Geral de Depósitos, onde será novamente administradora.