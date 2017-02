Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje no vermelho, a recuar 0,07% para os 4.560,11 pontos, com o BCP e o BPI a perderem cerca de 7%.

Entre as 18 cotadas que compõem o PSI20, o principal índice da bolsa de Lisboa, sete encerraram a negociação no vermelho, com destaque para o BCP, que caiu 7,01% para os 0,146 euros, e para o BPI, que recuou 6,58% para 1,05 euros, e 11 fecharam o dia no verde, sendo que a Pharol foi a que mais avançou (9,71% para 0,339 euros).

Já depois do fecho da sessão foi divulgado que o grupo financeiro espanhol CaixaBank passou a deter 84,5% dos direitos de voto do banco BPI, na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre o banco português, num investimento total de 644,5 milhões de euros.