Actualidade

A deputada do PEV Heloísa Apolónia avisou hoje o Governo que está "assustada brutalmente" com a possível municipalização da gestão das áreas protegidas, mas recebeu a garantia do Governo de que tal não acontecerá.

No final da sua intervenção no debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa, no parlamento, Heloísa Apolónia foi à bancada do Governo conversar alguns momentos com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

A deputada dos Verdes disse ser contrária a essa municipalização, pedindo a Costa que "o Estado não se desresponsabilize desta tarefa" quanto aos parques naturais no país.