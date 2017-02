Actualidade

O Município de Valongo considerou hoje que ter sido classificada no "top 10" dos mais transparentes, sendo o primeiro da Área Metropolitana do Porto (AMP), "comprova o sucesso dos esforços para promover o rigor e a transparência".

Em comunicado, a câmara de Valongo, no distrito do Porto, cita dados anunciados hoje pela Transparência e Integridade - Associação Cívica (TIAC), garantindo que está no "top 10", mas a "trabalhar para ser primeira".

"Valongo está a mudar. Estes resultados comprovam o sucesso dos nossos esforços para promover o rigor e a transparência das contas públicas e de tudo o que fazemos. Vamos continuar a investir numa comunidade mais esclarecida e participativa", refere o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro.