Actualidade

As mesmas substâncias químicas que regulam no cérebro as sensações de prazer geradas pelo sexo, as drogas recreativas ou a comida intervêm também quando se ouve música, segundo um estudo hoje publicado na revista "Nature".

A investigação, desenvolvida pela Universidade McGill, de Monreal, no Canadá, permitiu constatar pela primeira vez que o sistema opioide influencia as áreas do cérebro humano que são ativadas por estímulos agradáveis.

"Esta é a primeira prova que os opioides próprios do cérebro estão diretamente implicados no prazer musical", frisa Daniel Levitin, um dos autores do estudo.