Actualidade

O Governo e a ANA - Aeroportos de Portugal mantêm a intenção de assinar brevemente um memorando de entendimento sobre a viabilidade de transformar a Base Aérea do Montijo num aeroporto comercial, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

No debate quinzenal de hoje, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Governo acordou com a ANA a necessidade de "aprofundar o estudo relativamente à solução que aparenta viabilidade, que é a do Montijo, mas é uma viabilidade que está condicionada ainda a dados que só poderemos ter no final do ano, designadamente sobre o impacto de ser uma zona de migração de pássaros".

Segundo explicou à agência Lusa fonte ligada ao processo, isto não põe em causa o memorando de entendimento que a concessionária e o Governo previam assinar em breve para desenvolver todos os projetos de transformação da Base Aérea do Montijo em aeroporto comercial, funcionando como complemento do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.