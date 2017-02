Actualidade

Ecossistemas saudáveis exigem diversidade de 'habitats' e não apenas de espécies e a perda dessa diversidade afeta a saúde dos ecossistemas da mesma maneira que a mais estudada perda de biodiversidade, indica um estudo publicado hoje.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Ciências Agrícolas de Uppsala, suécia, liderada por Christian Alsterberg, defende que as alterações nos ciclos de transferência de matéria e de energia existentes num ecossistema com vários tipos de 'habitat' alteram e degradam o funcionamento desse ecossistema tal como a perda de diversidade das espécies animais e vegetais que o habitam.

De acordo com os investigadores, as conclusões do estudo, publicado hoje na revista Science Advances, fornecem novas linhas de orientação para a investigação sobre biodiversidade e gestão de áreas protegidas.