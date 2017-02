Actualidade

A Agência Espacial Europeia (ESA) e o consórcio aeronáutico Airbus Defense and Space vão construir o módulo que garantirá a propulsão da nave Orion da agência espacial norte-americana NASA na missão tripulada de 2021, foi hoje anunciado.

Esta missão vai marcar a primeira vez, desde dezembro de 1972, que o homem sai da órbita terrestre baixa (órbita da Terra em que objetos como satélites estão a uma altitude inferior a 5.500 quilómetros).

Os europeus vão ter a ucargo a propulsão, a alimentação elétrica, o abastecimento de água e o controlo térmico da nave, com capacidade para quatro astronautas (mais um do que a russa Soyuz com que a NASA assegura atualmente as missões tripuladas à Estação Espacial Internacional).