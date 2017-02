Actualidade

Na maior feira de hortofrutícolas do mundo, em Berlim, as empresas portuguesas querem aumentar as exportações e os contactos vêm de mercados tão diferentes como Arábia Saudita ou Ucrânia, mas há também quem queira conquistar Portugal nos 'snack' de ervilhas.

"O que tem sido curioso é que os contactos têm sido de mercados que por norma não consomem pera rocha, como a Árabia Saudita, Ucrânia e agora da Colômbia", disse o presidente da administração da Central Frutas do Painho, Carlos Miguel Henriques, empresa especializada em pera rocha que marca presença na Fruit Logistica, que decorre até sexta-feira em Berlim.

Pelo quarto ano presente no certame, Carlos Miguel Henriques conta como empresários daqueles países se deixaram encantar pela "pera rocha": "Estiveram a ver a fruta, gostaram de provar, a nossa pera é extremamente crocante e fresca. Deixaram-nos os contactos para agora iniciarem as negociações e o processo".