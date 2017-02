OPA/BPI

O líder do espanhol CaixaBank disse hoje que a redução de centenas de trabalhadores do BPI após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) será feita através de saídas por mútuo acordo.

"A política social do CaixaBank irá manter os princípios sempre seguidos pelo BPI. Não antecipamos despedimentos coletivos e as rescisões serão feitas por mútuo acordo", afirmou Gonzalo Cortázar em conferência de imprensa.

Sobre a saída estimada de 900 trabalhadores que constava do prospeto da OPA do Caixabank, Cortázar afirmou que esse "número é apenas indicativo" e que não prevê "alterações da política seguida no BPI nos últimos anos".