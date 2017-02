Actualidade

O emprego no setor da Restauração e Alojamento registou no último trimestre de 2016 um crescimento de 14,2%, o maior dos últimos 5 anos, chegando quase aos 290 mil postos de trabalho, salientou hoje a associação empresarial AHRESP.

De acordo com um comunicado da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que cita dados hoje divulgados pelo INE, nos Setores da Restauração e Bebidas e do Alojamento, no final do 4º trimestre de 2016 existiam neste setor 286,6 mil postos de trabalho, o que significa uma variação homóloga positiva de 14,2% (mais 35.700 postos de trabalho), a mais elevada dos últimos 5 anos.

"Estes dados comprovam a eficácia da Reposição da Taxa do IVA nos serviços de alimentação e bebidas, em vigor desde 1 de julho de 2016, pois registou-se no último trimestre do ano uma significativa dinâmica no mercado de trabalho, contrariando o habitual efeito da sazonalidade", considerou a AHRESP.