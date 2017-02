OPA/BPI

O presidente do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, manifestou hoje a sua satisfação com o resultado da OPA lançada sobre o Banco BPI, garantindo que o grupo financeiro espanhol está comprometido com o mercado português e acredita no potencial do país.

"Estamos satisfeitos por ter concluído a OPA [Oferta Pública de Aquisição] com sucesso e com um nível de aceitação elevado. Isto indica que há muitos acionistas satisfeitos com a oferta. A minha saudação é para os acionistas, quer os que compram, quer os que venderam", afirmou o responsável numa conferência de imprensa em Lisboa.

Segundo Gortázar, o CaixaBank e o Banco BPI são "duas entidades que se complementam perfeitamente", com o grupo financeiro espanhola a dar maior "dimensão" ao banco português.