Brexit

A Câmara dos Comuns do Reino Unido autorizou hoje o Governo a iniciar as conversações para a saída da União Europeia, apesar do receio dos deputados da oposição que o faça de forma rudimentar.

A autorização foi dada por 494 deputados, contra 122, cuja votação foi mais um passo no caminho de saída dos britânicos do bloco europeu, o designado 'Brexit'.

Depois da aprovação de hoje, a proposta de lei vai seguir para a Câmara dos Lordes, que tem o poder de adiar, mas não invalidar, a legislação.