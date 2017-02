OPA/BPI

O fundador e ainda presidente do Conselho de Administração do BPI, Artur Santos Silva, disse hoje que o importante é que o BPI seja um banco "com futuro" e que o CaixaBank é a instituição que permite isso.

"O que interessa é ter uma instituição sólida que dê futuro, seja aos que aqui trabalham seja aos que acedem ao banco. A solução do CaixaBank ao ter uma posição de 85% garante-me que o banco vai servir da melhor maneira os interesses do país e o interesse daqueles que precisam de instituições financeiras sólidas", afirmou Santos Silva na conferência de imprensa que se seguiu a serem conhecidos os resultados da Oferta Pública de Aquisição (OPA) do CaixaBank, que conseguiu ficar com 84,5% do capital social tendo gastado 644,5 milhões de euros.

O fundador do banco tinha sido questionado sobre o facto de ter criado o banco há 35 anos baseado numa estrutura acionista dispersa e portuguesa e agora este ser controlado por um único acionista e espanhol.