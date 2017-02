OPA/BPI

As ações do BPI vão deixar de estar cotadas no PSI20, o principal índice da bolsa de Lisboa, anunciou hoje a gestora da bolsa de Lisboa.

"A Euronext comunica que, na sequência dos resultados alcançados na Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI, e face à informação disponível à data, foi decidida a exclusão das ações do Banco BPI do índice PSI 20", anunciou.

As ações do BPI deixarão de estar cotadas no principal índice já esta sexta-feira, pelo que esta quinta-feira é o último dia no PSI20.