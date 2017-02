Actualidade

O trânsito no troço da Estrada Nacional 2 entre Aljustrel e Castro Verde, no Alentejo, está interrompido desde as 19:00 de hoje devido a um abatimento do piso que provocou um buraco na via, disse fonte municipal.

O piso da Estrada Nacional (EN) 2 abateu na zona do Monte Ruas, situada a cerca de dois quilómetros da vila de Aljustrel e onde há uma passagem hidráulica, provocando um buraco, disse à agência Lusa Nelson Brito, o presidente da Câmara de Aljustrel, no distrito de Beja.

O buraco tem uma abertura com cerca de um metro de diâmetro, situada no meio de uma das duas faixas de rodagem, e um abatimento longitudinal com cerca de dois metros de profundidade, que abrange toda a via, precisou, referindo que o incidente não provocou vítimas.