Actualidade

A PSP de Setúbal deteve hoje sete pessoas e apreendeu 120 quilogramas de droga numa operação policial no distrito de Setúbal e no Algarve, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a comissária da PSP de Setúbal Maria do Céu Viola, os sete detidos - seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos - são suspeitos de pertencerem a uma rede de tráfico de droga na região do Algarve, mas que também abastecia a península de Setúbal de produtos estupefacientes.

"Na sequência de oito buscas domiciliárias, procedemos à detenção de seis pessoas no Algarve e uma no distrito de Setúbal", disse a comissária da PSP, adiantando que a operação efetuada hoje foi o culminar de uma investigação da PSP de Setúbal iniciada há cerca de um ano.