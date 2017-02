Actualidade

O governador interino do estado brasileiro do Espírito Santo, César Colnago, disse hoje necessitar de mais militares para lidar com a greve de polícias e a onda de violência que já fez mais de 80 mortos.

O responsável disse hoje aos jornalistas que vai pedir mais tropas ao Governo federal, acrescentando que os 1.000 soldados já enviados não são suficientes para conter a onda de violência.

Os assassinatos na capital do estado, Vitória, e noutras cidades, começaram quando amigos e familiares da polícia militar bloquearam os quartéis no fim de semana para exigir melhores salários, o que impediu o patrulhamento das ruas.