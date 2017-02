Actualidade

As FARC garantiram estar a cumprir, com a Colômbia e com o mundo, o definido no acordo de paz, tendo quase todos os seus guerrilheiros nas chamadas zonas transitórias de normalização onde vão entregar as armas e desmobilizar.

"Quase a terminar a chegada às zonas transitórias de normalização da totalidade dos nossos combatentes, podemos informar o país e o mundo que as FARC-EP honraram assim o seu compromisso firmado com o Governo Nacional", afirmou o secretariado das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em comunicado.

As FARC destacaram que a chegada dos rebeldes às zonas "significa um passo em frente rumo à normalização do país e ao início da preparação para o que deve ser o processo de reintegração dos combatentes na vida civil, no plano económico, político e social, em que se inclui a deposição das armas".