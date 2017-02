Actualidade

O primeiro grupo de observadores do Parlamento Europeu às eleições presidenciais de Timor-Leste de 20 de março é esperado em Díli no fim de semana, disse hoje à Lusa o embaixador da União Europeia na capital timorense.

"Grande parte do grupo de 26 a 28 observadores do Parlamento Europeu chega a Díli previsivelmente no dia 12", explicou Alexandre Leitão, em declarações à Lusa na Comissão Nacional de Eleições timorenses (CNE).

O diplomata português falava à Lusa depois de assinar com o presidente da CNE, Alcino Baris, o memorando de entendimento que define as condições necessárias para a realização da missão de observação.