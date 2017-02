Actualidade

O ministro dos Transportes da Colômbia qualificou de "revoltante" a renúncia dos três membros do Tribunal de Arbitragem que têm a seu cargo a resolução de uma demanda da construtora brasileira Odebrecht contra a Agência Nacional de Infraestrutura (ANI).

"Stella Villegas, William Namén e Ariel Hernández renunciaram hoje [quarta-feira] ser os árbitros do processo, deixaram o país e o processo pendurados", afirmou Jorge Eduardo Rojas, citado em comunicado.

A ação cível foi interposta pelo consórcio Rota do Sol (Consol), composto pela Odebrecht Colômbia, Episol e CSS Construções de Carlos Solarte, que exige que a ANI lhe pague uma elevada verba por supostos incumprimentos do contrato da secção 2 da autoestrada Rota do Sol, que liga o centro ao norte do país, ainda não concluída.