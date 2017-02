Actualidade

JP Simões mudou muita coisa na sua vida e na sua música e, para assinalar a mudança, decidiu criar um novo alter ego, Bloom, e fazer um novo disco, "Tremble Like a Flower", que é apresentado hoje, em Lisboa.

Quatro anos depois de "Roma", JP Simões decidiu incorporar as mudanças que sentia na sua vida e na sua música, com um novo nome, Bloom, que não está apenas relacionado com referências da literatura, como a personagem Leopold Bloom de James Joyce, ou o "crítico romântico" Harold Bloom, mas com o "imperativo de florescer", contou à agência Lusa o músico, natural de Coimbra.

"Já me estava a sentir um pouco redundante. Achei que havia muita coisa que tinha mudado e, com ela, a minha vida e a minha música", afirma.