Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje a cair 0,31% para 4.546,15 pontos, no último dia em que as ações do BPI fazem parte do principal índice da bolsa portuguesa (PSI20).

Na sessão de quarta-feira, a Bolda se Lisboa encerrou a recuar 0.07%, com o BCP e o BPI a perderem cerca de 7%.

Entre as 18 cotadas que compõem o PSI20, sete encerraram a negociação no vermelho - com destaque para o BCP, que caiu 7,01% para os 0,146 euros, e para o BPI, que recuou 6,58% para 1,05 euros - e 11 fecharam o dia no verde, sendo que a Pharol foi a que mais avançou (9,71% para 0,339 euros).