Actualidade

Investigadores do Porto e da Nova Zelândia vão estudar como os pinguins de uma zona remota da Antártida influenciam a circulação e a transferência de azoto da zona costeira para o interior e as suas consequências.

Os investigadores do CIMMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) da Universidade do Porto, em conjunto com uma equipa da Universidade de Waikato (Nova Zelândia), querem com o estudo 'Nitroextrem' saber também como essa transferência de azoto pode levar à criação de habitats biológicos em ambientes extremos.

Para atingir este objetivo, vão avaliar a disponibilidade de azoto de uma colónia de pinguins do Cabo Andare na Antártida, à medida que esta se vai deslocando, analisando os solos percorridos.