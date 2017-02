Actualidade

Três investigadores da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram uma nova técnica para a deteção de neutrões térmicos com "potencial para prevenir o contrabando de materiais radioativos", foi hoje anunciado.

Os investigadores Fernando Amaro, Cristina Monteiro e Joaquim Santos, do LIbPhys (Laboratório para Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física da Radiação) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), criaram "uma nova técnica para a deteção de neutrões térmicos, que pode ser muito útil para a prevenção do contrabando de materiais radioativos", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Os resultados do estudo, que contou com a colaboração de investigadores do Paul Scherrer Institute (PSI), na Suíça, são publicados hoje na revista internacional do grupo Nature, Scientific Reports (www.nature.com/articles/srep41699).