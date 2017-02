35 anos

No âmbito dos 35 anos de carreira, os GNR estão na estrada a mostrar a sua música aos fãs. A encerrar a digressão, a banda de Rui Reininho atua esta noite no Casino Estoril e no próximo sábado no Coliseu do Porto.

Nestes últimos concertos da Tour dos 35 anos de carreira, a banda recebe Javier Andreu, o carismático vocalista dos La Frontera que partilha com Rui Reininho o tema Sangue Oculto, Isabel Silvestre, a inconfundível voz de Pronúncia do Norte, e Rita Redshoes que gravou com os GNR o seu mais recente single Dançar Sós.