Gastronomia

Mestres pasteleiros e chefes de cozinha de renome vão juntar-se à volta do chocolate, entre hoje e o próximo domingo, no Campo Pequeno.

Sessões de chococooking, workshops, choco lounge, a presença inédita de máquinas de Bean to Bar (entram sementes e sai uma barra de chocolate) e um ambiente romântico a antecipar o Dia dos Namorados são alguns dos ingredientes do Chocolate em Lisboa, que se instala no Campo Pequeno, até domingo.

A quarta edição do evento apresenta cerca de 80 expositores e oferece quatro dias de chocolate que prometem seduzir os amantes, enamorados e gulosos de Portugal. De volta à capital estão grandes mestres pasteleiros e chefes de cozinha de renome - alguns de cozinhas com estrelas Michelin – para criarem receitas para 30 mil visitantes.

No já famoso Chococooking destaca-se Américo dos Santos que representa o restaurante Belcanto (duas estrelas Michelin) e Daniel Marques o Feitoria (uma estrela Michelin). Ao todo, serão 28 sessões - sete por dia- em que serão apresentados pratos tanto de pastelaria como de cozinha em que o chocolate é o ingrediente principal.

As criações ficarão a cargo de nomes como Eduardo Santini, Fabyan Nguyen, Francisco Siopa, Frederick, Joaquim Sousa e Luca Arguelles, entre outros. No sábado 11, há seis workshops para todos os gostos e idades, desde os mais inocentes e saudáveis aos mais picantes e sedutores.

Tal como na edição de 2016, o Chocolate em Lisboa volta a dinamizar um concurso, desta vez voltado para a promoção do que melhor se faz com chocolate em Portugal. Os três premiados vão ver as suas deliciosas obras exibidas no expositor do promotor do concurso, MELGÃO Chocolates.

Local: Campo Pequeno, em Lisboa

Horário: de 9 a 12 de fevereiro, das 10h30 às 21h30 Preço: €2 (crianças dos 6 aos 11 anos); €4 (público a partir dos 12 anos); grátis (crianças com idade igual ou inferior a 5 anos)