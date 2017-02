Actualidade

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou hoje para o agravamento do estado do mar a partir do final da tarde, recomendando à população uma "atitude vigilante" em caso de necessidade de deslocações até à orla costeira.

Conjuntamente com a Marinha Portuguesa, a AMN avança ser esperado "um aumento da agitação marítima na faixa litoral oeste do continente, com uma altura de onda que pode chegar até aos seis metros junto à costa". As ondas podem ir até aos oito metros na região a norte do Cabo da Roca.

"É expetável que as condições do mar comecem a melhorar a partir da manhã de sábado", refere ainda o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.