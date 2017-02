Actualidade

O presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria confirmou hoje à agência Lusa que no dia 03 deu entrada uma ação de perda de mandato do presidente da Câmara de Ourém, da autoria do Ministério Público.

Em resposta escrita à Lusa, o TAF de Leiria informa que o processo, que terá sido desencadeado pela insolvência pessoal do autarca, foi distribuído no dia 03 e que o presidente do Município de Ourém, Paulo Fonseca, foi "efetivado por carta registada com aviso de receção".

A insolvência pessoal de Paulo Fonseca foi confirmada pelo Tribunal Constitucional no dia 22 de novembro de 2014, que referiu não ter encontrado "qualquer ilegalidade" na decisão do juiz que declarou a insolvência do autarca.