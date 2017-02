Actualidade

O BCP paga hoje os 700 milhões de euros que tinha em dívida ao Estado pela ajuda concedida em 2012, disse o administrador Miguel Bragança.

"Neste preciso momento, estão a ser pagos os 700 milhões de euros", disse o administrador financeiro do Banco Comercial Português (BCP) na sessão de apresentação em bolsa do recente aumento de capital do banco de 1,32 mil milhões de euros.

Já em declarações aos jornalistas, à margem do evento, o gestor afirmou que com o fim da intervenção estatal no banco este volta a ganhar "autonomia estratégica" para poder tomar as suas próprias decisões.