Actualidade

O administrador do BCP Miguel Bragança considerou hoje que os dois principais acionistas, a chinesa Fosun e a angolana Sonangol, investiram no banco porque acreditam no projeto, realçando a vontade da administração de diversificar a estrutura acionista.

"Não há propriamente uma aliança [entre a Fosun e a Sonangol], não estão concertados. São dois acionistas que acreditam na gestão, que acreditam no projeto da administração como fonte de geração de valor, ambos se identificam com o projeto que apresentamos a todos os acionistas", disse hoje Miguel Bragança aos jornalistas na sessão de apresentação em bolsa do aumento de capital do BCP, quando questionado sobre a aliança sino-angolana dona de cerca de 40% do capital do BCP.

O BCP concluiu na semana passada um aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros, que foi totalmente subscrito, tendo o grupo chinês Fosun reforçado a sua posição para 23,92%, ainda assim abaixo dos 30% a que poderia chegar.