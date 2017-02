INE

O saldo positivo das trocas comerciais de Portugal com os países lusófonos encolheu quase 40%, de 1,1 mil milhões de euros para 686 milhões, com Angola e Brasil a contribuírem de forma significativa, divulgou hoje o INE.

De acordo com os dados do 'Comércio Internacional', hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o total das trocas comerciais entre Portugal e os países lusófonos (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) caiu de 1.139 milhões de euros em 2015 para 686,1 milhões em 2016, o que represente um abrandamento do saldo comercial favorável a Portugal em 39,76%.

A maior quebra percentual aconteceu no saldo das relações comerciais com o Brasil, país onde as contas pioraram, de um saldo negativo de 291 milhões em 2015, para um défice de 515 milhões, no ano passado (77,09%), e nas trocas comerciais com Moçambique, cujo saldo favorável a Portugal desceu de 317 milhões para 179 milhões, ou seja, 43,5%.