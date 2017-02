Actualidade

As ações do BPI e do BCP estavam a meio da manhã a liderar as perdas na Bolsa de Lisboa, ao caírem respetivamente 21,05% para 0,829 euros e 4,59% para 0,1393 euros.

Cerca das 11:00, o principal índice da bolsa portuguesa, o PSI20, estava em baixa, a descer 0,79% para 4.524,27 pontos, com 11 'papéis' a desvalorizarem-se e sete a subirem.

No último dia no PSI20, as ações do BPI estão a negociar em mínimos de 12 meses e as do BCP estão a perder terreno, na sessão em que as novas ações do banco liderado por Nuno Amado começaram a ser negociadas, depois de um aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros, que foi totalmente subscrito.