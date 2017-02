Tuctuc

Linha primaveril apresenta uma explosão de cores

A marca espanhola tuctuc, cuja inspiração nasce dos mundos de fantasia e diversão que rodeiam as crianças, acaba de apresentar a sua nova coleção primavera-verão cheia de propostas originais e criativas com uma explosão de cores.

Como não poderia deixar de ser, os estampados criativos continuam presentes na temporada SS’17, com inspiração retirada de diferentes estilos, que se fundem e concretizam nas várias peças de roupa e acessórios que dão vida a esta coleção. Assim encontramos influências que vão desde um estilo mais naíf, sixties e pop, passando pelo tropical e o divertido havaiano, sem esquecer o camuflado e os prints geométricos com influências do mundo da banda desenhada e dos jogos de vídeo. Tudo é possível no mundo tuctuc! Na coleção primavera-verão de 2017, destaca-se antes de mais, toda a explosão de cores vivas e alegres, como o vermelho, o azul, o amarelo, o verde-lima ou o fúcsia. Para os mais pequenos, encontramos sweats e camisas com temática surfista, assim como calças com desgaste e efeito “segunda mão”, calções chamativos e chinelos com palmeiras, ou camisas havaianas vistosas. Para as meninas, existem várias peças com estampado tropical, ao mais puro estilo de Havana. lenços para o cabelo ao estilo pin-up, cestos, foulards ou bonitas mochilas de pintinhas, acompanham peças de roupa coloridas com estampados de vegetais e de aves exóticas; de estilo sixties, mais naíf ou, inclusivamente, algo mais pop. Entre todos estes artigos, não faltam os macacões largos e curtos, os vestidos assimétricos, os calções curtos, saias com folhos, tops com detalhes de croché…