Actualidade

O advogado setubalense Vítor Hugo Valente, que integrou a equipa diretiva do atual presidente do Vitória de Setúbal, Fernando Oliveira, entre 2009 e 2012, anunciou hoje a intenção de se candidatar à presidência do clube sadino.

A lista liderada por Vítor Hugo Valente, que se deverá apresentar a sufrágio nas eleições para os órgãos sociais do clube do Bonfim, ainda sem data marcada, mas que deverão realizar-se em março, inclui nomes como Pedro Gaiveo Luzio, José Condeças, Paulo Gomes, Sérgio Casal, Mário Faria, Luís Jacob, José Fidalgo e Bruno Rodrigues.

"Perante a possibilidade de reunir uma equipa composta por vitorianos de tanto mérito e competência, e por termos conseguido construir um projeto sustentado e capaz de responder às necessidades e desafios do Vitória, não podia deixar de assumir a responsabilidade de apresentar esta lista ao escrutínio dos vitorianos", afirma, em nota de imprensa, Vítor Hugo Valente.