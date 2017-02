Actualidade

A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, evento cuja 21.ª edição decorrerá na Feira em agosto, promove até ao dia 19 de fevereiro um 'casting' para seleção do figurante que representará D. Afonso IV nessa recriação histórica.

Segundo revelou hoje a organização do evento, está já aberto o período de inscrições para os candidatos que pretendam encarnar o monarca no material publicitário da Viagem Medieval e ainda em ações promocionais e alguns momentos teatrais constantes do programa da iniciativa.

"A organização procura um homem entre os 45 e os 60 anos de idade, alto, de cabelo e barba grandes, com à-vontade perante as câmaras e gosto e disponibilidade para o evento", explicam os promotores do 'casting'.