Valter Hugo Mãe

O romance "O nosso reino", de Valter Hugo Mãe, criticado recentemente por um grupo de encarregados de educação, vai ser objeto de uma sessão de leitura pública no próximo dia 15, na Fundação José Saramago, em Lisboa.

De acordo com a fundação, a sessão chama-se "Para não o perceber basta não ler" e nela serão lidos excertos de "O nosso reino" pelo próprio Valter Hugo Mãe e por vários convidados, entre os quais as estudantes Ana Ventura e Joana Farinha, do 11º ano, a diretora da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso, o escritor e jurista Laborinho Lúcio e o realizador Miguel Gonçalves Mendes.

A sessão acontecerá duas semanas depois de uma polémica em torno do livro, desencadeada por um grupo de pais de alunos do 8.º ano do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa.