Actualidade

A interculturalidade é o tema do teatro culinário "Pasta e Basta - Um Mambo Italiano" que é hoje apresentado no Salão Paroquial da Igreja de São Pedro, a propósito das comemorações do centenário da freguesia de Quarteira, no Algarve.

O espetáculo de Giacomo Scalisi, em 'cocriação' com Miguel Fragata e Afonso Cruz, produzido pela COSANOSTRA, nasceu no Festival Todos - Caminhada de Culturas, que se realiza em Lisboa há oito anos.

"A ideia deste espetáculo é falar da interculturalidade a partir da comida, mostrando que as diferentes culturas têm comidas típicas e podem, a partir de um ingrediente, criar um produto novo e uma nova cultura", explicou hoje Giacomo Scalisi à agência Lusa.