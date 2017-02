Actualidade

O desemprego no conjunto dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve-se estável nos 6,2% em dezembro, com Portugal e Espanha a apresentarem as maiores quebras.

De acordo com os dados hoje divulgados pela OCDE, nos 35 países membros havia 38,5 milhões de desempregados em dezembro, mais 5,9 milhões do que antes de se fazerem sentir os efeitos da crise, em abril de 2008.

Do total de desempregados na OCDE, 520 mil dizem respeito a Portugal, onde a taxa de desemprego passou dos 10,5% registados em novembro para 10,2% em dezembro, com o país a apresentar, a par de Espanha, a maior queda (três décimas) neste indicador entre os países-membros.